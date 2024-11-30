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المؤتمر نت - تطورات جديدة.. بيان عاجل من الجيش السوري

بيان عاجل من الجيش السوري

المؤتمرنت -
بيان عاجل من الجيش السوري
أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا دعت فيه إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية.

وجاء في البيان: "في إطار الحرب الإعلامية التضليلية التي تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة، تم نشر أخبار كاذبة منسوبة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على بعض منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "نؤكد أن قواتنا المسلحة تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق وندعو الأخوة المواطنين إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية ومتابعة الأخبار عبر القنوات الوطنية والصفحات الرسمية".

كما نفى مصدر عسكري سوري في وقت سابق من اليوم الأنباء التي تنشرها "التنظيمات الإرهابية المسلحة" عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية وبعض القنوات الإعلامية حول انسحاب الجيش السوري من حماة.








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