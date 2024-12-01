المؤتمرنت -

الوهباني يعزّي بوفاة المناضل الوطني العميد عبدالقادر البتول

بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني -عضو المجلس السياسي الأعلى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس فرع المؤتمر بمحافظة تعز- برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الوطني العميد عبدالقادر البتول -عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام- الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني.



وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد سامر وصابر وعامر وظافر وآل البتول كافة في عزلة دبع مديرية الشمايتين محافظة تعز. إن العميد عبدالقادر كان واحداً من المناضلين الأوفياء الذين أسهموا في الانتصار للثورة اليمنية 26 سبتمبر، وكان واحداً من الذين لعبوا دوراً كبيراً في فك حصار السبعين يوماً عن صنعاء 1967- 1968م، بالإضافه إلى عمله في الجانب العسكري أيضا ضابطآ في محور محافظة تعز لسنوات طويله.وكان الضابط الشجاع والهمام والشريف طيله فترة خدمته لوطنه ومجتمعه.



وأشار إلى أن رحيل البتول يمثّل خسارة حقيقية ليس لأسرته فحسب، وإنما أيضاً لأصدقائه ومحبيه وكل من عرفه وتعامل معه، فهو الأخ الوفي والصديق العزيز الذي يتميز بخصال إنسانية فريدة أكسبته حب الجميع..



وأوضح الشيخ جابر أن الفقيد ترك خلفه بصمات ستبقى محفورة في ذاكرة كل من عمل أو تعامل معه سواءً في إطار منطقته أو خلال عضويته في اللجنة الدائمة للمؤتمر، وكان له دور كبير في إنجاز العديد من المشاريع التنموية، حيث سعى وراء إنجاز أول مدرسة وأول مستشفى وشق أول طريق في إطار منطقته، والعديد من المشاريع الأخرى في إطار عمله كمدير عام لعدة مديريات في محافظة تعز في الساحل والقاهرة والتعزيه والمواسط والشمايتين، ومساهمته الواسعة في حل الكثير من القضايا المجتمعية.



وعبَّر الشيخ جابر في ختام برقيته عن بالغ تعازيه ومواساته بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأهله وآل البتول كافة وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان..



"إنا لله وإنا إليه راجعون"