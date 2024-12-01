المؤتمرنت -

أجواء ماطرة وباردة جداً في هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء باردة في خمس محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ريمة، غرب ذمار، إب وسهل تهامة.



وأشار إلى أن الأجواء قد تكون باردة في محافظات ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة.



وحسب المركز بلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 6 في ذمار، 7.1 في البيضاء، 8.8 في بعدان ـ إب، 9 في عمران، 9.5 في صنعاء.



ونبه المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب على الطرقات الجبلية ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية.



ودعا المركز المواطنين في المناطق الجبلية آنفة الذكر خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.