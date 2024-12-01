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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و429 شهيدًا، و105 آلاف و250 مصابًا

44429 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

المؤتمرنت -
44429 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و429 شهيدًا، و105 آلاف و250 مصابًا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 47 شهيداً و108 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ422، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.








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