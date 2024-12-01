المؤتمرنت -

صنعاء تقصف هدفاً حيوياً في يافا المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف حيوي في منطقة يافا المحتلة، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على جرائم العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في قطاع غزة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عمليةَ الاستهداف بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وقد أصابَ الصاروخ هدفَه بنجاح.



وأشار البيان إلى أنه وأمام استمرار جرائم العدو في قطاع غزة فإن القوات المسلحة ستضاعف من عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضمن تأديتِها للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، ونصرة وإسناداً للمجاهدين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.



وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.