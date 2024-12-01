المؤتمرنت -

غفوة لمدة ساعة في العمل تمنح موظفا 48 ألف دولار

حصل موظف صيني على تعويض قدره 350 ألف يوان (48 ألف دولار أميركي)، بعد فصله من العمل بسبب نومه على مكتبه.



وكان الموظف الذي شغل منصب مدير قسم في الشركة التي تعمل في مجال الكيميائيات، غفا في مكتبه لمدة ساعة في منتصف الليل بوقت سابق من هذا العام الجاري بعد يوم عمل شاق، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة.



وبعد أيام، وصفت الشركة نومه بأنه "انتهاك خطير" لسياسة الانضباط، وقامت بفصله بعد التشاور مع نقابة العمال.



في إشعار الفصل الرسمي، خاطبت الشركة الموظف قائلة "انضممت إلى الشركة في عام 2004 ووقعت عقد عمل مفتوح، لكن سلوكك يشكل خرقًا خطيرًا لقواعدنا الصارمة"، مما دفعه لرفع دعوى قضائية، معتبرًا أن القرار غير مبرر.



محكمة تايكسينغ الشعبية حكمت لصالح الموظف، موضحةً أن قرار فصله كان غير متناسب مع المخالفة التي ارتكبها، خاصة أنها المرة الأولى ولم تسبب أضرارًا جسيمة للشركة.



كما أشادت المحكمة بسجل الموظف المهني الممتاز وخدمته الطويلة، وقررت منحه تعويضًا ماليًا كبيرًا بلغ نحو 48 ألف دولار.



فوائد القيلولة أثناء العمل

ويرى طبيب الأعصاب د. ماثيو وكر، أن "الساعات الطويلة التي يقضيها الشخص في العمل وفي وسائل المواصلات خلال ذهابه وإيابه تُقلّص فترات النوم كما لو وقع النوم بين فكّي كماشة"، وهذا ينال من صحة الشخص، "فليس هناك أي جانب من جوانب الصحة أو العقل أو الرفاه لا يعتمد على نوم كاف".



ويشير مختصون إلى أن الحصول على نوم غير كافٍ يؤدي إلى تدهور أنظمة الجسم الخلوية، ويُسرِّع الشيخوخة، ويُسبّب انتكاسة لدى المصابين بمرض "ألزهايمر"، ويزيد احتمالية الإصابة بالسمنة، والقلق والاكتئاب، والأمراض القلبية الوعائية، ويسهم في ظهور أعراض تشبه أعراض الذهان كالهلاوس والأوهام، ويُضعف القدرة على اتخاذ القرارات اليومية، ويُسبّب انخفاض الإنتاجية في العمل.



كما أن للقيلولة القصيرة فوائد منها:



تساعد في تعزيز الإنتاجية: يمكن لقيلولة قصيرة لمدة 10-20 دقيقة أن تنعش عقلك وتحسن التركيز وتعزز مهارات حل المشكلات.



تحسن الذاكرة والتعلم: تساعد القيلولة على توحيد المعلومات في الدماغ، مما يسهل تذكر التفاصيل وتعلم مهام جديدة.



تقلل من التوتر: يمكن للقيلولة السريعة أن تخفض مستويات التوتر، مما يساعدك على الشعور بالهدوء والاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع ضغوط العمل.



تعزز الإبداع: تعمل راحة الدماغ على تعزيز التفكير الإبداعي من خلال السماح للأفكار اللاواعية بالظهور.



تعزز مستويات الطاقة وتحسن المزاج: تعمل القيلولة على إعادة شحن جسمك، مما يجعلك أكثر نشاطًا وفي مزاج أفضل لبقية اليوم. *وكالات



