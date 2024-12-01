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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت الدكتورة يلينا بيتريايكينا أن الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة يشكل خطورة على التوازن الهرموني

تحديد الخطر الرئيسي لمشروبات الطاقة على الأطفال

المؤتمرنت -
تحديد الخطر الرئيسي لمشروبات الطاقة على الأطفال
أعلنت الدكتورة يلينا بيتريايكينا أن الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة يشكل خطورة على التوازن الهرموني والجهاز العصبي والصحة العامة للأطفال.

وتشير في معرض تعليقها على مشروع قانون بفرض غرامات تصل إلى نصف مليون روبل على بيع مشروبات الطاقة للقاصرين إلى وجود كميات كبيرة من السكر في مثل هذه المشروبات، ما يؤدي في النهاية إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي ومشكلات صحية أخرى.

وتقول: "يرتبط الخطر الرئيسي لمشروبات الطاقة بمحتواها العالي من الكافيين الذي يمكن أن يسبب الإدمان إذا تم تجاوز معيار هذه المادة بانتظام (للمراهقين - لا يزيد عن 3 ملغ لكل 1 كغ من الوزن). كما يعاني القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي، ما يؤدي إلى تدهور كبير في الصحة العامة"، وفقاً لـRT.

وتضيف: "يمكن أن يحفز الكافيين فرط إنتاج عصارة المعدة، ما يسبب التهاب المعدة والتهاب البنكرياس وقرحة المعدة وضعف امتصاص الفيتامينات والعناصر مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، ويمكن أن يؤثر الكافيين على التوازن الهرموني: تقليل إنتاج هرمون التستوستيرون مع زيادة إنتاج هرمون الاستروجين".








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