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المؤتمر نت - قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن بزيارة الشيخ زيد محمد أبوعلي عضو اللجنة العامة عميد البرلمانيين اليمنيين

أمين عام المؤتمر يزور عميد البرلمانيين اليمنيين أبو علي للإطمئنان على صحته

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يزور عميد البرلمانيين اليمنيين أبو علي للإطمئنان على صحته
قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن بزيارة الشيخ زيد محمد أبوعلي عضو اللجنة العامة عميد البرلمانيين اليمنيين للإطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية كللت بالنجاح.

ونقل الأمين العام للشيخ زيد ابو علي تحيات رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس وتمنياته له بالشفاء العاجل.

من جانبه عبر الشيخ زيد ابو علي عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر وللأمين العام ولقيادات المؤتمر على اهتمامهم ومتابعتهم لحالته الصحية مؤكدا أنها في تحسن بحمد الله.

رافق الأمين العام في الزيارة القاضي أحمد عبدالله الحجري عضو اللجنة العامة؛ وعبده محمد الجندي عضو اللجنة العامة والشيخ حسين علي حازب عضو اللجنة العامة وعبدالله غالب الكبودي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وخالد احمد الفقيه رئيس دائرة العلاقات العامة وعادل احمد ربيد مدير مكتب الامين العام.








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