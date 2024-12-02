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المؤتمر نت - استمرار الأجواء الباردة مع أمطار متفرقة

استمرار الأجواء الباردة مع أمطار متفرقة

المؤتمرنت -
استمرار الأجواء الباردة مع أمطار متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة في خمس محافظات ومرتفعات ست محافظات أخرى، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تكون الأجواء باردة في محافظات ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات محافظات إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت.

ويُحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت غرب كل من صنعاء وذمار، ريمة، تعز وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى تشكل الشابورة المائية والضباب أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من سفوح ومنحدرات محافظات صعدة، حجة، المحويت، ذمار، ريمة وتعز.

وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 8.2 في ذي ناعم ـ البيضاء، 8.4 في عمران، 8.7 في بعدان ـ إب، 9.2 في ذمار، 9.7 في صنعاء.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالمحويت: 3.8 ملم، وفي حجة: 0.6ملم.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الجبلية آنفة الذكر خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

ونبه من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب على الطرقات الجبلية ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية.








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