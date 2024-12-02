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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفاً و466 شهيداً، و105 آلاف و358 مصاباً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و466

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و466
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفاً و466 شهيداً، و105 آلاف و358 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 37 شهيداً 108 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ423 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.








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