المؤتمرنت -

النواب يستعرض تقريرين بشأن الأوقاف والدواء

استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن ما تم تنفيذه من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في الهيئة العامة للأوقاف.



واحتوى التقرير على نبذة موجزة عن الهيئة العامة للأوقاف وأبرز إنجازاتها فيما يتعلق بالرؤية الوطنية، ومنها: الجوانب الاستثمارية وتقييم وتصحيح المعمورات والحصر الوثائقي وحفظ وصيانة المخطوطات وأعمال المسح والإسقاط.



وتطرق التقرير قضايا الأوقاف أمام المحاكم وتطوير النظام القانوني، وما يتعلق بالمساجد والتأجير والتقييم ورعاية العلماء والمعلمين ومساعدة الفقراء والمساكين وأعمال البر والخير ضمن مقاصد الواقفين.



وأشار إلى أعمال التوعية الوقفية والتغطية والإنتاج الإعلامي والمطبوعات والرصد والتوثيق والأرشفة، وأوضاع الجهات الحكومية المنتفعة بأعيان الأوقاف.



وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة .. وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.



وفي ذات السياق استمع مجلس النواب إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون الدواء والصيدلة.



وأجرى أعضاء المجلس نقاشاً أولياً حول التقرير .. وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

