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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى المهندس حمدي يحيى محمد أحمد السلامي وإخوانه وكافة آل السلامي

الوهباني يعزي بوفاة المهندس يحيى السلامي

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة المهندس يحيى السلامي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى المهندس حمدي يحيى محمد أحمد السلامي وإخوانه وكافة آل السلامي في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز في وفاة والدهم المهندس يحيى محمد السلامي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عُمر حافل بالعطاء والعمل الوطني المخلص سخّره لخدمة الوطن والمجتمع.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،








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