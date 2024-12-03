المؤتمرنت -

مجيديع يعزي بوفاة أحمد حسن بلال

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ أحمد حسن أحمد بلال، عضو المجلس المحلي، مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية عبس بمحافظة حجة ، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.



وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد أسامة أحمد حسن بلال وإخوانه وكافة آل بلال في مديرية عبس، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.



وأشاد مجيديع بمناقب الفقيد الوطنية وجهوده الكبيرة في تطوير العملية التعليمية من خلال عمله مديراً لإدارة التربية، وكذا إسهاماته الفاعلة في الارتقاء بالعمل المحلي وخدمة المجتمع في عبس، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".