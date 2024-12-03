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المؤتمر نت - أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 88 وأصاب 304 واعتقل 21 من كوادره منذ بداية حرب الإبادة الجماعية

الدفاع المدني بغزة: إسرائيل قتلت 88 من كوادرنا

المؤتمرنت -
الدفاع المدني بغزة: إسرائيل قتلت 88 من كوادرنا
أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 88 وأصاب 304 واعتقل 21 من كوادره منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

وتحدّث الدفاع المدني، في بيان، عن الاستهدافات التي شنّها الاحتلال بحقّه، مؤكداً أنّ "الجيش" الإسرائيلي دمّر 17 مركزاً ومقراً للجهاز، 14 منها تدميراً كلياً و3 مراكز أصيبت بأضرار جزئية.

وقال إن الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن "تدمير وتضرّر 56 مركبة، منها 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، ومركبتا إنقاذ تدخّل سريع، و4 مركبات صهريج مياه، و8 مركبات إسعاف، ومركبة سلّم إنقاذ هيدلوليكي، و13 مركبة إدارية بشكل كلّي".

ولفت الدفاع المدني إلى أنّ القصف الإسرائيلي "استهدف مراكز الدفاع المدني بشكل مباشر 6 مرات، و18 مرة الطواقم أثناء مهمات ميدانية".

وعلى صعيد الحصار الإسرائيلي، أكد الدفاع المدني أنّ "جيش" الاحتلال يمنع طواقمه من الحصول على ما تبقّى من أجهزة ومعدات في منطقة تل الهوا غربي مدينة غزة، بعد أن دمّر المخزون من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.

وأشار إلى أن الأسبوع الجاري شهد "توقّف 13 مركبة إطفاء وإنقاذ وتدخّل سريع، من أصل 22 مركبة في محافظات الوسطى وخان يونس ورفح، جنوبي القطاع، لعدم توفّر الوقود اللازم لتشغيلها".

وبشأن شمال غزة الذي يتعرّض لعدوان ممنهج، أفاد الدفاع المدني بأنّ "الاحتلال يستمر في تعطيل منظومة الدفاع المدني كلياً عن العمل ويحتجز مركباته في محافظة شمال قطاع غزة لليوم الـ42 على التوالي والمواطنون يعانون من دون خدمات إنسانية".








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