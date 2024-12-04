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المؤتمر نت - احذروا.. طقس شديد البرودة في هذه المناطق

احذروا.. طقس شديد البرودة في هذه المناطق

المؤتمرنت -
احذروا.. طقس شديد البرودة في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكّر طقساً بارداً وشديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يتوقع طقساً شديد البرودة ليلاً وأثناء الصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع وإب.

في حين يكون الطقس بارداً في الجوف، مأرب ومرتفعات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: رصابة - ذمار: 3.5، عمران: 6، صنعاء: 6.3، البيضاء: 6.6، بعدان - إب: 8.1 درجات مئوية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية خصوصاً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.

وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات الضرورية واتباع الإرشادات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من آثار البرودة والبرودة الشديدة وكذلك رعاة الماشية والنحل والطيور.








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