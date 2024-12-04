المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة الشيخ عبده حسن ظلمان

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى مراد عبده حسن محمد ظلمان وإخوانه، في وفاة والدهم الشيخ عبده حسن ظلمان، عضو اللجنة الدائمة عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 207 بمديرية عتمة، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



مشيداً بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية وإسهاماته الاجتماعية في حل خلافات الناس والإصلاح بينهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل ظلمان بمديرية عتمة محافظة ذمار في هذا المصاب.



وابتهل الأمين العام المساعد إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".