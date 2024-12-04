المؤتمرنت -

العثور على أسلحة بحوزة طالبين داخل المدرسة

واقعة غريبة شهدتها مدرسة للمرحلة الثانوية في مدينة المحلة بمحافظة الغربية في مصر عثر فيها على أسلحة بحوزة طالبين داخل المدرسة.



وقررت إدارة مدرسة طلعت حرب الثانوية التابعة لإدارة غرب المحلة الكبرى فصل طالب نهائيا وآخر 15 يوما عقب عثور مدرس على سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية بحوزتهما داخل المدرسة.



وتلقت إدارة المدرسة شكوى من أحد المدرسين بعثوره على سلاح أبيض وشومه بحوزة طالبين داخل المدرسة، وتم إحالة الواقعة للتحقيق، وفق موقع تحيا مصر.



وأصدرت إدارة المدرسة قرارا عاجلا بفصل طالب نهائيا وحذفه من قاعدة البيانات وسحب جهاز التابلت المدرسي الخاص به بعد أن تم ضبطه وبحوزته "مطواة" كانت مخبأة داخل حقيبته المدرسية، كما قامت إدارة المدرسة بفصل طالب آخر، لمدة 15 يوما لحيازته عصا خشبية.



كما قررت إدارة المدرسة استدعاء ولي أمر الطالب وسحب التابلت الخاص به وحذفه من قاعدة بيانات المدرسة وفصله نهائيا من المدرسة وتسليم الطالب لوالده.