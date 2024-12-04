المؤتمرنت -

موجة صقيع.. تحذيرات عاجلة للمزارعين

دعا فلكيان يمنيان المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من آثار البرد الشديد والصقيع خلال الساعات المقبلة.



وتوقع الفلكي أحمد الجوبي هبوط في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، حاثاً المزارعين على تجهيز الأغطية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم.



بدوره حذر الفلكي عدنان الشوافي المزارعين في المرتفعات والأحواض الجبلية بتوخي الحذر على المزروعات بدءاً من الليلة، حيث أن الصقيع غير مستبعد خصوصاً إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية.



وكان الشوافي قد أشار في وقت سابق، إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغري لتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة حتى السبت المقبل.