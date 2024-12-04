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المؤتمر نت - استُشهد 20 فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي على مخيم النازحين بمنطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة

مجزرة إسرائيلية جديدة في المواصي

المؤتمرنت -
مجزرة إسرائيلية جديدة في المواصي
استُشهد 20 فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي على مخيم النازحين بمنطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب خان يونس، التي تصنفها قوات الاحتلال أنها "منطقة إنسانية" ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعات للنازحين ومخازن مواد غذائية في منطقة المواصي وأتت النيران على المخازن.

بدورها قالت وزارة الصحة بغزة، أن 76 مواطنا استشهدوا وأصيب العشرات منذ فجر اليوم الأربعاء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44532 شخصا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105538 آخرين، في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.








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