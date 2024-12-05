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المؤتمر نت - استمرار تأثير الكتلة الباردة وتحذير من الصقيع

استمرار تأثير الكتلة الباردة وتحذير من الصقيع

المؤتمرنت -
استمرار تأثير الكتلة الباردة وتحذير من الصقيع
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر انخفاضاً في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ 24 ساعة القادمة، نتيجة استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة لامتداد المرتفع الجوي السيبيري على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في أجزاء من المحافظات الجبلية: صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، مع احتمالية تكوّن الصقيع (الضريب) على أجزاء متفرقة منها.

فيما تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياَ في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، مأرب والجوف.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 في ذمار، 4.6 في عمران، 4.8 في ذي ناعم ـ البيضاء، 5 في صنعاء.

ودعا المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.

وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية من أثار البرودة الشديدة وكذلك رعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن.








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