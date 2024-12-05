المؤتمرنت -

تدشين العمل بوحدة جراحة المناظير في الثورة بإب

دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم، العمل في وحدة جراحة المناظير في هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة بدعم الهيئة العامة للزكاة.



وأستمع المحافظ صلاح، ومعه وكيلا الهيئة العامة للزكاة علي السقاف، والمحافظة للشئون الصحية الدكتور أشرف المتوكل، الى شرح من رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة الدكتور عبدالغني غابشة، حول الوحدة و الدعم المقدم من هيئة الزكاة، المتمثل بجهازي وحدة مناظير الجهاز الهظمي التشخيصي، ووحدة مناظير الجراحة العامة بقيمة 128 مليون و900ألف ريال.



ولفت إلى أهمية تلك الأجهزة في إجراء العمليات عبر المناظير كالمرارة والزائدة الدودية وأكياس المبايض، وأخذ الخزعات من التجويف البطني وغيرها من العمليات الأخرى.



وأطلع المحافظ صلاح ومرافقوه، على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في مركز الغسيل الكلوي، واحتياجاته من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، وقدموا للمرضى مساعدات مالية في إطار الدعمالمقدم من هيئة الزكاة.



وخلال الزيارة أكد المحافظ صلاح اهتمام قيادة المحافظة بتطوير مستوى أداء وخدمات القطاع الصحي .. مشيدا بجهود هيئة الزكاة في مساندة جهود السلطة المحلية في توفير احتياجات المستشفيات المركزية والمحورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية ودعم مركز الغسيل الكلوي.



وطالب هيئة الزكاة بزيادة الدعم المقدم للمرافق الصحية بما يخفف من معاناة المواطنين خصوصا في ظل الظروف الراهنة.. لافتا الى أهمية تحقيق استفادة مرضى الفشل الكلوي بالمحافظة من مشروع زراعة الكلي المدعوم من الهيئة نظرا لتزايد أعداد الحالات المصابة.



فيما أوضح وكيل هيئة الزكاة السقاف، أن الدعم المقدم لهيئة مستشفى الثورة العام في إب، يأتي في إطار الدعم الطبي المؤسسي للعام 1446هـ .. مؤكدا الحرص على التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي من خلال تحمل تكاليف عمليات زراعة الكلى للمرضى من مختلف المحافظات.



واشاد بتعاون قيادة السلطة المحلية، وهيئة مستشفى الثورة في انجاز المشاريع الزكوية بالمحافظة.. داعيا الجميع الى المبادرة في دفع الزكاة المفروضة عليهم بما يمكن الهيئة من تنفيذ مشاريعها الخيرية والإنسانية.



بدوره أكد مدير مكتب الزكاة بالمحافظة ماجد التينة، استمرار الدعم المقدم لهيئة مستشفى الثورة والتي يتردد عليها غالبية المرضى من الفقراء والمساكين .. لافتا الى أن توسيع نشاط المكتب ليشمل القطاع الصحي هدفه التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة.