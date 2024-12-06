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المؤتمر نت - خذوا احتياطاتكم.. برد قارس يضرب هذه المناطق

خذوا احتياطاتكم.. برد قارس يضرب هذه المناطق

المؤتمرنت -
خذوا احتياطاتكم.. برد قارس يضرب هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكّر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء مع احتمال تكوّن الصقيع (الضريب) على أجزاء متفرقة منها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وصحارى محافظات حضرموت، مأرب والجوف.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1.8 في ذمار، 3.4 في عمران، 3.9 في صنعاء، 4 في البيضاء، 7 في إب.

ودعا المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.

وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة وإتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية من أثار البرودة الشديدة وكذلك رعاة المواشي ومربي النحل والدواجن.








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