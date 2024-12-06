المؤتمرنت -

63 شهيداً في غزة منذ فجر الجمعة

استشهد 63 فلسطينياً، منذ فجر الجمعة، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً مخلى من سكانه في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 17 مواطنا على الأقل، منهم 6 أطفال و5 نساء، وجرح آخرين من المنازل المجاورة.



وأكدت المصادر استشهاد فتاة جراء قصف مدفعي للاحتلال استهدف خيام النازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.



وانتشلت الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان اليوم، أكثر من 30 شهيدًا وعشرات الجرحى، جراء القصف المكثّف على محيط وباحات المستشفى.



واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمعاً للمواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون، كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخر بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي غرب رفح، وشرق المغازي.



وارتفع عدد الشهداء في غزة منذ فجر اليوم إلى 63 وفقاً للمصادر الطبية، 35 منهم في شمالي القطاع، إضافة إلى عشرات المصابين.



وكانت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، المتواصل على غزة منذ 247 يوما، قد ارتفعت، وفقا لآخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، إلى 44 ألفا و612 شهيدا، بالإضافة إلى 105 آلاف و834 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.