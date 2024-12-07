المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر من طقس شديد البرودة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكّر طقساً بارداً إلى شديد البرودة، في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء مع إمكانية تكون الصقيع (الضريب) في أجزاء متفرقة منها.



في حين قد يكون الطقس بارداً في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، وبارداً نسبياً في المناطق الصحراوية.



وحسب المركز فإن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2 في صنعاء، 3.6 في عمران، 5 في إب، 5.5 في ذمار، 9.6 في المحويت.



ودعا المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.



وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة وإتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة.