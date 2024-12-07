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المؤتمر نت - وصفت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لويز ووتردج، الوضع الإنساني في قطاع غزة بالسيئ جدا، وأن لا أحد يستطيع التعبير عن سوء الحال

الأونروا: الوضع الإنساني في غزة سيئ جداً

المؤتمرنت -
الأونروا: الوضع الإنساني في غزة سيئ جداً
وصفت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لويز ووتردج، الوضع الإنساني في قطاع غزة بالسيئ جدا، وأن لا أحد يستطيع التعبير عن سوء الحال الذي وصل إليه.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا، في لقاء صحفي عقدته في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن سكان غزة يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية من ماء وطعام وملجأ يحميهم من مياه الأمطار، ومستلزمات النساء والأطفال الصحية، وأدوات النظافة.

وعبرت ووتردج عن استيائها من عدم وجود حمامات ومغاسل وأماكن لاستحمام النازحين، مؤكدة على أن جميع الفلسطينيين يطالبون بإنهاء الحرب والعودة إلى منازلهم.

وشددت على أن كل ما يريده السكان هو توفير الماء والعودة لديارهم والشعور بالأمان الذي يفتقدونه منذ 14 شهرا.

وأضافت المتحدثة باسم "الأونروا" أن مشهد عدم الشعور بالأمان منذ بداية الحرب على غزة سواء بالليل أو النهار لا يمكن تخيله.

ونوهت إلى أن سكان غزة باتوا بدون ملجأ يحميهم من الطائرات المسيرة، مشددة على أن الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى تغيير فوري.








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