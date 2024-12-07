المؤتمرنت -

النواب يُعيد مشروع قانون الوزراء إلى الحكومة

ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وبحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي ونائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، مشروع قانون مجلس الوزراء.



وأقر مجلس النواب إعادته إلى الحكومة لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.



وفي ذات السياق بدأ أعضاء المجلس مناقشة مشروع قانون بشأن الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل المجلس، بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.



وفي الجلسة استمع المجلس من رئيس حكومة التغيير والبناء إلى إيضاح حول السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم، بشأن عدم تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة والبيئة حول شكوى مستشفى الخمسين.



حيث بين الرهوي أن مشكلة مستشفى الخمسين قائمة منذ الحكومة السابقة وأنها منظورة أمام القضاء.. مشيرا إلى أن مركز الخمسين أعيد فتحه بأمر من المحكمة وتم تعيين حارس قضائي على مستشفى الخمسين.



وأكد أعضاء المجلس على أهمية تحقيق العدالة وأن تشمل الحراسة القضائية مركز الخمسين كونه سبق فرضها على مستشفى الخمسين وهما موضع الإشكال القائم.



وقد التزم رئيس مجلس الوزراء بمطالبة المحكمة بذلك.