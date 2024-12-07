المؤتمرنت -

الرهوي: استمرار الحظر على مطار صنعاء انتهاك سافر

أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن استمرار الحظر المفروض من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مطار صنعاء الدولي واقتصار رحلات الطيران على وجهة واحدة انتهاك سافر للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية.



جاء ذلك لدى مشاركته في الفعالية التي أقامتها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم بمناسبة يوم الطيران المدني الدولي تحت عنوان "في السابع من ديسمبر من كل عام يحتفل العالم بيوم الطيران المدني الدولي بينما العدوان يقصف ويدمر ويحاصر المطارات المدنية اليمنية منتهكا كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية".



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما تعرض له مطار صنعاء الدولي من قصف متواصل من قبل تحالف العدوان منذ الـ 26 من مارس 2015م والجهود التي بذلت لإعادة جاهزيته بصورة مستمرة.



ولفت إلى أن على تحالف العدوان وفي المقدمة السعودية رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي بصورة كاملة.. موضحا أن الوضع اليوم أصبح مغايرا على ما كان عليه سابقا حيث يمتلك اليمن اليوم من القوة ما يمكنه من انتزاع حقوقه المشروعة.



وقال الرهوي " الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي لا يريدون للمنطقة أن تهدأ أبدا ولن يتركوها إلا في حالة واحدة، وهي استيقاظ الأمة من سباتها، وقراءة حقيقة الأمور وما يخطط له أعداؤها".



وأضاف "شاهدنا بالأمس إيقاف العدوان على لبنان ليبدأ في اليوم الثاني ضد سوريا باعتبارها دولة مقاومة، وكذا لقطع الإمداد بينها وبين حزب الله، وهو ما لن يتأتى لهم فقد تحرك محور المقاومة وستنقلب الأمور ضد المعتدين على الشعب السوري بإذن الله تعالى".



وحث رئيس مجلس الوزراء وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد على بذل المزيد من الجهود وصولا إلى رفع الحصار بصورة كاملة عن مطار صنعاء الدولي.



من جانبه أشار وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى إبراز أهمية الطيران المدني ودوره في التنمية العالمية، وتعزيز الوعي بأهميته بين الدول.



وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التطورات الحديثة وفقاً للمعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الطيران المدني الدولي.



وتطرق الوزير قحيم، إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمطارات اليمنية نتيجة العدوان والحصار.. مؤكداً دعم الحكومة لتنفيذ الأولويات والطموحات وفقا للإمكانيات المتاحة، بناءً على توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.



بدوره أكد نائب وزير النقل والأشغال العامة - رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد يحيى السياني، أن هذا اليوم يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية قطاع الطيران المدني كركيزة أساسية للتواصل العالمي والتنمية المستدامة.



وقال" رغم الحصار المفروض على مطاراتنا، تواصل كوادرنا المؤهلة الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني وفق المعايير الدولية".. موضحا أن الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي، والذي قلص من عملياته إلى رحلات محدودة، تسبب في معاناة إنسانية كبيرة وأدى إلى كارثة وصفها المجتمع الدولي بأنها "جريمة لا تُغتفر".



ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على دول العدوان لإنهاء الحصار الجائر، وإعادة إعمار ما دمره العدوان في قطاع الطيران المدني، حيث تجاوزت خسائره أكثر من سبعة مليارات دولار.



كما دعا نائب الوزير والنقل والأشغال العامة شركات الطيران الدولية والعربية لاستئناف الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي كخطوة إنسانية لرفع الحصار عن الشعب اليمني.. مؤكداً أن قطاع الطيران المدني سيظل صامداً بفضل جهود العاملين فيه.