السبت, 07-ديسمبر-2024 الساعة: 08:52 م - آخر تحديث: 08:46 م (46: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أعلن وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، مساء اليوم، أن هناك طوق أمني قوي جداً على أطراف دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره

دمشق تحت طوق أمني مشدّد

المؤتمرنت -
دمشق تحت طوق أمني مشدّد
أعلن وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، مساء اليوم، أن هناك طوق أمني قوي جداً على أطراف دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره.

وتفقد وزير الداخلية السوري عمل الوحدات الشرطية في العاصمة دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال الرحمون إن "هناك طوقا أمنيا قويا جدا على أطراف دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره".

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري سوري أن بعض الخلايا الإرهابية تنشر فيديوهات تدعي السيطرة على مناطق في ريف دمشق وغيرها من المحافظات بهدف بث الفوضى في صفوف المواطنين وترهيبهم.

وقال المصدر العسكري: "تقوم بعض الخلايا النائمة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية بنشر مقاطع فيديو عبر قنواتهم الإعلامية من ساحات وشوارع لمناطق في ريف دمشق وغيرها من المحافظات والادعاء بأن عناصر التنظيمات الإرهابية قد سيطروا عليها كل ذلك بهدف بث الفوضى في صفوف المواطنين وترهيبهم".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الرئاسة السورية تنفي مغادرة الأسد لدمشق
فنون ومنوعات: العثور على جثة ممثلة شهيرة
أخبار: النواب يُعيد مشروع قانون للحكومة لدراسته
عربي ودولي: مقررة أممية: ما يحدث بغزة جرائم حرب
أخبار: الثوابتة: اليمن يقف معنا بكل ما أوتي من قوة
عربي ودولي: الأونروا: الوضع الإنساني في غزة سيئ جداً
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 44664
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط 8 نقاط
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة
أخبار: الأرصاد يحذر من طقس شديد البرودة
عربي ودولي: عملية نوعية للجيش السوري في ريف حمص
علوم وتقنية: الشوكولاتة.. علاج للسكري
فنون ومنوعات: لوحة فارغة بسعر صادم!
أخبار: 63 شهيداً في غزة منذ فجر الجمعة
عربي ودولي: اليونيسف: الوضع في شمال غزة "مروع"
رياضة: غوارديولا يؤكد غياب رباعي السيتي
مجتمع مدني: 3 نصائح لحماية العمود الفقري من الانحناء
علوم وتقنية: بكتيريا في الأمعاء تقلل خطر "السرطان"
فنون ومنوعات: ممثلة شهيرة جثة بظروف غامضة
علوم وتقنية: هل الشموع المُعطّرة ضارّة بصحتك؟
اقتصاد: أسعار الذهب تتجه لثاني خسارة أسبوعية
عربي ودولي: مجزرة جديدة بمستشفى كمال عدوان في غزة
عربي ودولي: 12 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي
عربي ودولي: الصحة الفلسطينية تستغيث: أوقفوا العدوان
ثقافة: العثور على تماثيل أثرية في صعدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024