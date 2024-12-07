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المؤتمر نت - كشف محافظا حمص وريف دمشق، مساء السبت، أن

تطورات جديدة.. محافظا حمص ودمشق يكشفان مفاجأة

المؤتمرنت -
تطورات جديدة.. محافظا حمص ودمشق يكشفان مفاجأة
أكد كل من محافظ حمص ومحافظ ريف دمشق، مساء السبت، أن لا صحة لكل ما يشاع حول دخول الإرهابيين إلى مدينة حمص، وأن ما يحكى عن الوضع بريف دمشق في إطار الحرب الإعلامية.

وقال محافظ حمص نمير مخلوف: "لا صحة لكل ما يشاع حول دخول الإرهابيين إلى مدينة حمص، وهناك معارك تدور بين قواتنا المسلحة وكل من يحاول دخول المدينة وكل كوادر المحافظة في مكاتبها وجاهزة للدفاع عن المدينة".

وأوضح محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم الخليل قائلا: "ما يحكى عن الوضع بريف دمشق في إطار الحرب الإعلامية".

وأضاف الخليل: "هناك إعادة تموضع وانتشار للجيش للحفاظ على العاصمة دمشق وتأمين المواطنين"، مشيرا إلى أن "هناك بعض المواطنين نزحوا بسبب الشائعات ولكن بعد أن تأكدوا أنها غير صحيحة عادوا لمناطقهم".

وتابع: "الوضع في حالة استقرار ولا يوجد أي تخوف والجيش والشرطة موجودون في المحافظة".

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري، السبت، تعزيز خطوط انتشار القوات بريف دمشق والمناطق الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث نتيجة للفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها، مشيرا إلى انه "لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر الفيديوهات المضللة والأنباء الكاذبة حول ما يجري من أحداث على امتداد الجغرافيا السورية".








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