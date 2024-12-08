المؤتمرنت -

طقس اليمن.. احذروا البرد القارس والصقيع

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكّر، أجواء شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، جنوب مأرب وغرب الجوف مع إمكانية تكوّن الصقيع (الضريب) على أجزاء متفرقة منها.



ومن المتوقع أيضاً أن تكون الأجواء باردة في المناطق المرتفعة من محافظات تعز، ريمة، حجة والمحويت.



وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.9 في صنعاء، 3.2 في البيضاء، 3.5 في ذمار، 5 في عمران، 5.8 في إب، 9 في المحويت.



ودعا المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ التدابير اللازمة للوقاية من الأجواء الشديدة البرودة.



وحث المركز المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة.