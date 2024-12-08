المؤتمرنت -

وفاة طالبة بـ"سم الفئران"

في حادث غير متوقع، لقيت طالبة مصرية مصرعها عقب وضعها سم الفئران أعلى سطح منزلها، ثم قامت بتناول الطعام مع أسرتها بدون غسل يديها بمنطقة العياط جنوب محافظة الجيزة.



وكان رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طالبة 16 سنة، تعاني من حالة إعياء ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولات إنقاذها وادعاء تناول مادة سامة ومقيمة بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وبالتقابل مع أسرتها أفادوا بأن المتوفاة قامت بوضع سم الفئران أعلى سطح منزلها ثم نزلت وتناولت العشاء مع أسرتها فشعرت بحالة إعياء ومغص، وحاولوا نقلها إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



بحسب الأطباء يحتوي سم الفئران على سموم قوية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي والقلب والأوعية الدموية وأعضاء الجسم الأخرى، لذلك تسبب الوفاة في غضون ساعات أو حتى دقائق.*وكالات

