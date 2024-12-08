المؤتمرنت -

هجوم جوي يمني على أهداف إسرائيلية جنوبي فلسطين

نفذتِ القوات المسلحة اليمنية، بالاشتراكِ مع المقاومةِ الإسلامية في العراق عمليةً عسكريةً استهدفت هدفاً حيوياً جنوبيَّ فلسطينَ المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت هدفها بنجاح.



وأكد البيان أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ومعها مجاهدو المقاومةِ العراقية مستمرةٌ في الردِّ على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن غزة.