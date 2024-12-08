المؤتمرنت -

تحذيرات: مليون نازح في غزة معرضون لخطر البرد

حذرت منظمة أممية، اليوم الأحد، من أن "نحو مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة معرضون لخطر البرد والأمطار هذا الشتاء"، وسط استمرار العدوان الصهيوني على القطاع.



وبحسب موقع (فلسطين أون لاين)، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن النازحين بغزة يحتاجون إلى الحماية من المطر والبرد، ولم يتم تلبية سوى حوالي 23 بالمئة من احتياجاتهم.



وأوضحت "الأونروا"، عبر منصة "إكس"، إن الفلسطينيين في أنحاء القطاع يبحثون بين أنقاض منازلهم المدمرة لإنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم بعد القصف الصهيوني المستمر.



وشددت قائلة: "مع استمرار القصف على قطاع غزة، تزداد أعداد الضحايا المدنيين وتتحول المنازل والبنية التحتية إلى أنقاض، والتكلفة البشرية لهذه الحرب لا تطاق".



كما نشرت "الأونروا" صورا تظهر حجم الدمار نتيجة قصف طائرة مروحية صهيونية خيمة تؤوي نازحين في منطقة "المشاعلة" جنوب غرب مدينة دير البلح (وسط).



وترتكب قوات العدو منذ السابع من أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

