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أخبار
المؤتمر نت - استشهد 30 فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة

30 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة

المؤتمرنت -
30 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة
استشهد 30 فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكر الدفاع المدني في غزة، في بيان، أن 10 أشخاص استشهدوا وأصيب عدد آخر نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بأنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

كما استشهد 15 مواطنا بينهم أطفال ونساء وجرح آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، نقلت الفرق الطبية جثامين 5 شهداء قضوا جراء قصف إسرائيلي شمالي المدينة التي تتعرض منذ أمس لعمليات قصف مكثف ونسف لمربعات سكنية تقوم بها قوات الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44708 شهداء و106050 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام الماضي.








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