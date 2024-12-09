الإثنين, 09-ديسمبر-2024 الساعة: 05:20 م - آخر تحديث: 05:19 م (19: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - فواكة تتحكم بنسبة السكر بالدم.. ماهي

فواكة تتحكم في نسبة السكر بالدم.. تعرف عليها

المؤتمرنت -
فواكة تتحكم في نسبة السكر بالدم.. تعرف عليها
تتميز الفواكه عادةً بأنها حلوة أو حامضة الطعم ومليئة بالمياه. كما ينصح بتناولها على معدة فارغة لاحتوائها سكاكر بسيطة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم والامتصاص عند تناولها مباشرةً بعد الطعام إذ تحتوي الفواكه فيتامينات وعناصر مهمة مثل الكالسيوم. وقد يهمكم الإطلاع على فوائد الفواكه والخضروات الصحية للجسم.

إن الرغبة في تناول شيء حلو عادةً ما تكون واحدة من أكبر التحديات التي نواجهها عندما نبدأ في اتباع نظام غذائي. وقد تبدو هذه الرغبة طبيعية، والأهم من ذلك، أنه لا بأس من إشباعها من حين لآخر.

في الواقع، يمكننا العثور على العديد من الوصفات التي تحتوي بروتين مصل اللبن، بالإضافة إلى الموس والآيس كريم والفطائر والكيك، لإشباع هذه الرغبة الشديدة مع اتباع النظام الغذائي. ولكن يجب عدم اللجوء إلى الحلويات المشبعة بالسكر، لذلك فإن البديل الأكثر صحة هو الفواكه!

أفضل أنواع الفواكه كبدائل للحلويات
بشكل عام، تعتبر الفواكه مفيدة جدًا لصحتك. لذا، بالإضافة إلى إرضاء رغبتك في تناول الحلويات، فإن الحقيقة هي أنك ستساهم في اتباع نظام غذائي أكثر توازناً وتغذية من خلال تضمينها في روتينك اليومي.

بالطبع، بعض الفواكه أكثر حلاوة وستساعدك على تجنب إغراء الحلويات الأخرى. تعرف على أفضل الخيارات:

الفراولة:
تعد الفراولة غنية بفيتامين سي والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، التي تساعد في منع سلسلة من مشاكل القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية التنكسية، كما تشتهر الفراولة بلونها الأحمر ونكهتها الحلوة ومحتواها المنخفض من السعرات الحرارية.

البطيخ:
يحتوي البطيخ كمية عالية من الماء في تركيبته، مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للسرطان ومضادة للهضم ومضادة لارتفاع ضغط الدم.

اليوسفي:
يعد اليوسفي غنيًا غني بفيتامين سي والكاروتينات والفلافونويد، وهي مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة. علاوةً على ذلك، اليوسفي هو سلاح ضد الشيخوخة المبكرة. كما أنه يحتوي الألياف والبوتاسيوم!*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: شجرة تجبر امرأة على مغادرة بلدها
عربي ودولي: 6 قتلى بتصادم سفينين بكوريا
أخبار: الصقيع يضرب في 5 محافظات يمنية
رياضة: فولفسبورغ يتخطي ماينز برباعية
رياضة: تشلسي ينفرد بالوصافة وأرسنال يخسر نقطتين
محافظات: إزالة المخالفات والعشوائيات بأمانة العاصمة
عربي ودولي: بشار الأسد يصل هذه الدولة
أخبار: وزير الخارجية يؤكد دعم صنعاء تشكيل لجنة لصرف المرتبات
أخبار: 30 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة
عربي ودولي: مليون نازح في غزة معرضون لخطر البرد
اقتصاد: صادرات زيت الزيتون التونسي تقفز 47%
أخبار: النواب يناقش مواد مشروع قانون الدواء
أخبار: هجوم جوي يمني على أهداف إسرائيلية
فنون ومنوعات: وفاة طالبة بسم الفئران
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و708
أخبار: طقس اليمن: احذروا البرد القارس والصقيع
رياضة: ريال مدريد يزاحم برشلونة على صدارة الليغا
رياضة: فوز برينتفورد وتعادل السيتي وخسارة يونايتد
رياضة: يوفنتوس يتعادل مع بولونيا
رياضة: بايرن يبتعد بصدارة "البوندسليغا"
مجتمع مدني: علامات تحذيرية لضعف الدورة الدموية
رياضة: برشلونة يواصل إهدار النقاط
عربي ودولي: آخر التطورات الميدانية في حمص ودمشق
فنون ومنوعات: صفعة عمرو دياب تكلفه 10 آلاف جنيه
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024