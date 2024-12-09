المؤتمرنت -

صنعاء تقصف يافا وتتوعد العدو الإسرائيلي بالمزيد

نفذ سلاح الجو اليمني المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة "يفنة" في أسدود، جنوبي منطقة يافا بفلسطين المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية التي تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية، نفذت بطائرة مسيرة أصابت هدفها بنجاح.



وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنَها ستواجه أي عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية، وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.