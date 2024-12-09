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المؤتمر نت - حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من موجة صقيع جديدة تسيطر على الأجواء اليمنية بدءاً من اليوم وحتى الإثنين

موجة صقيع جديدة تضرب اليمن.. والشوافي يحذر

المؤتمرنت -
موجة صقيع جديدة تضرب اليمن.. والشوافي يحذر
حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من موجة صقيع جديدة تسيطر على الأجواء اليمنية بدءاً من اليوم وحتى الإثنين المقبل.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "بحسب بيانات وخرائط برامج الطقس، متوقع تأثر اليمن بموجة صقيع من الليلة (ليلة الثلاثاء 10 ديسمبر 2024) وحتى منتصف الأسبوع القادم الاثنين 16 ديسمبر".

وتوقع الشوافي أجواء باردة إلى شديدة البرودة في الهضاب الداخلية والمرتفعات والأحواض الجبلية، حاثاً المواطنين في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار البرودة الشديدة.

وجدد الفلكي اليمني دعوته للمزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من آثار الصقيع خلال هذه الفترة.








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