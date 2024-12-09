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المؤتمر نت - تعادل المنتخب اليمني الأول مع نظيره الكويتي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة

التعادل الإيجابي يحسم مباراة اليمن والكويت

المؤتمرنت -
التعادل الإيجابي يحسم مباراة اليمن والكويت
تعادل المنتخب اليمني الأول مع نظيره الكويتي بهدف لمثله، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لبطولة خليجي 26 لكرة القدم.

سجل هدف الأحمر اليمني عبدالمجيد صبارة في الدقيقة 85، فيما عادل النتيجة للكويت سلمان العوضي في الدقيقة 90+5.

الجدير بالذكر أن منتخبنا يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة خليجي 26، والتي تضمّ إلى جواره منتخبات: العراق، والسعودية، والبحرين، والتي تستضيفها الكويت وتنطلق في 21 ديسمبر الجاري.








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