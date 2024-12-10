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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و786 شهيداً و106 آلاف و188 مصاباً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و786

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و786
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و786 شهيداً و106 آلاف و188 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 28 شهيداً و54 مصاباً.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ431 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 في المئة من السكان.








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