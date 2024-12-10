المؤتمرنت -

صنعاء.. قرار بنقل عدد من القضاة (الأسماء)

صدر اليوم قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية على النحو الآتي:



1- جميل عبدالجليل عبدالله سيف القباطي - رئيسا للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.



2- حسين عبد القادر عبدالله الجنيد - رئيسا للشعبة الإدارية والعمالية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.



3- حمدان أحمد أحمد يعيش - عضوا بالشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة بدلا عن القاضي صادق عباس عبده وجيه الدين.



4- أشرف يحيى أحمد الصباحي - عضوا بالشعبة الإدارية والعمالية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.



5- رياض عبدالحفيظ عبد الغني حميد مجلي- عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.



6- وازع صادق عبد الرب صالح القادري - عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.



7- عمر محمد ناجي العماري - عضوا احتياطيا بمحكمة استئناف محافظة إب.



8- زيد محمد محمد علي الغفاري - رئيسا للمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة



9- أحمد محمد أحمد الشامي - رئيسا لمحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية.



10- إبراهيم شرف محمد المنصور - رئيسا للمحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة.



11- إبراهيم عبدالله احمد العزاني - رئيسا لمحكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية.



12- هشام عبدالملك عبدالله الجنداري - رئيسا لمحكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية بأمانة العاصمة.



13- نجيب أحمد عبده قاسم فائدة - رئيسا لمحكمة سنحان الابتدائية في محافظة صنعاء.



14- هاشم المُـشَرف طه احمد - رئيسا لمحكمة شرق إب الابتدائية.



15- جهاد عبد الرب محمد الشاوش - رئيسا لمحكمة مذيخرة الابتدائية في محافظة إب.



16- فواز محمد محمد ناجي - رئيسا لمحكمة السياني الابتدائية في محافظة إب.



17- محمد سعيد يحيى أحمد الشجاع - رئيسا لمحكمة الشعر الابتدائية في محافظة إب وقاضيا بمحكمة غرب إب الابتدائية.



18- محمد عبده علي فرحان الجعدي - رئيسا لمحكمة العدين الابتدائية في محافظة إب.



19- أنور عبد الرحمن أحمد المعلمي - رئيسا للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة صعدة.



20- محمد عبده محمد البكالي - رئيسا لمحكمة كسمة الابتدائية في محافظة ريمة.



21- مدين محمود حسن طنقر- رئيسا لمحكمة المراوعة الابتدائية في محافظة الحديدة.



22- محمد حسين عبدالله هبة - قاضيا بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.



23- عبدالله محمد حسين العماد - قاضيا بمحكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية.



24- عبدالملك يوسف علي الكحلاني - قاضيا بمحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية بدلا عن القاضي معمر أحمد محمد وصلين.



25- عبد المجيد أحمد أحمد ناجي العامري - قاضيا بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.



26- محمد عبد الرقيب محمد الفقيه - قاضيا بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.



27- أمين عبد الاله صالح البيضاني - قاضيا بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.



28- عبد الرحمن علي محمد المؤيد - قاضيا بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.



29- سيف الحق أحمد عبدالله القاضي - قاضيا بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.



30- فارس ناجي قايد عبدالله هاشم - قاضيا بمحكمة شرق إب الابتدائية بدلا عن القاضي منيف عبد الواحد عبده الجابري.



31 - عبدالله عبد الولي حميد الشباطي - قاضيا بمحكمة الحشا الابتدائية في محافظة إب.



32- علي علي عبدالله الجعمي - قاضيا بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة ذمار.



33- جمال عبدالمجيد محمد المروني - قاضيا بمحكمة غرب ذمار الابتدائية.



34- محيي الدين إبراهيم يحيى الخزان - قاضيا بمحكمة نهم وبني حشيش الابتدائية في محافظة صنعاء.



35- أنور علي محسن قاسم العولقي - قاضيا بمحكمة بلاد الطعام في محافظة ريمة.



36- أحمد عبد الجبار علي التعزي - قاضيا بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة صعدة.



37- عمر عبد الغني عبد الجليل الهمداني - قاضيا بمحكمة صعدة وسحار الابتدائية في محافظة صعدة.



38- يحيى شوقي محمد هيجان - قاضيا بمحكمة برط الابتدائية في محافظة الجوف.



39- نايف عبد الواحد صالح الأديب - قاضيا بمحكمة حرف سفيان الابتدائية في محافظة عمران.