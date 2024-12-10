المؤتمرنت -

استهداف مدمرتين و3 سفن إمداد أمريكية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية ضد سفن ومدمرات أمريكية، وأهدافا عسكرية في فلسطين المحتلة انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي، سبق أن مارست عدوانها على اليمن، وكذا مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد.



وأشارت إلى أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.. مبينة أن الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال عشرة أيام.



وأوضح البيان أن سلاح الجو المسير نفذ صباح اليوم، عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافاً عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين.. مؤكدا أن العمليات حققت أهدافها بنجاح.



كما أكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها الإسنادية للمقاومة الفلسطينية، وتنفيذ عملياتها الدفاعية عن اليمن، حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن قطاع غزة.