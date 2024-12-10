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أخبار
المؤتمر نت - يواجه 60 جريحاً في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة "خطر الموت بسبب نقص المواد الغذائية والمياه"

60 جريحاً فلسطينياً يواجهون الموت في "الإندونيسي"

المؤتمرنت -
60 جريحاً فلسطينياً يواجهون الموت في "الإندونيسي"
يواجه 60 جريحاً في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة "خطر الموت بسبب نقص المواد الغذائية والمياه"، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وحذر بيان للوزارة من أن "الوضع الإنساني داخل المستشفى أصبح بالغ الخطورة، حيث يفتقر الجرحى إلى الاحتياجات الأساسية، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها قوات الاحتلال".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الأزمة تأتي في وقت يعاني فيه شمال قطاع غزة من أوضاع مأساوية»، مناشدةً جميع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية «التدخل الفوري لتقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى الذين يعتمدون على الدعم الخارجي للبقاء على قيد الحياة".








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