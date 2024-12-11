المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44805

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 44 ألفاً و805 شهداء، و106 آلاف و257 مصاباً.



وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 19 شهيداً و69 مصاباً، بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين بحق المدنيين، في مناطق متفرقة من القطاع.



وأشارت إلى وجود آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مستهدفة المدنيين في المنازل ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.