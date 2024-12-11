المؤتمرنت -

135 حريق في غابات الأمازون منذ بداية 2024

أعلنت منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" المعنية بحماية البيئة اليوم الأربعاء، أن عشرات الآلاف من الحرائق اجتاحت منطقة الأمازون البرازيلية التي تعادل مساحة إيطاليا تقريبًا.



وأظهرت بيانات صدرت عن معهد أبحاث الفضاء، المسؤول عن المراقبة عبر الأقمار الصناعية أن منطقة الأمازون البرازيلية سجلت أكثر من 135 ألف حريق منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر 2024م.



وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 44 في المائة تقريبًا عن الفترة نفسها من العام الماضي، مع تضرر مساحة قُدّرت بـ 130 ألف كيلومتر مربع من الحرائق.



ويُعد الجفاف الشديد الذي تواجهه المنطقة الأحيائية منذ عام 2023م، ناتجًا عن ظاهرة النينيو الشديدة وتغير المناخ وإزالة الغابات، وهو ما يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ من خلال التأثير المباشر على نظام هطول الأمطار.



وهذا التفاعل بين تغير المناخ الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري والتدهور البيئي يتسبب في إيجاد عوامل لاشتعال النار.

