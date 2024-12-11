الأربعاء, 11-ديسمبر-2024 الساعة: 04:41 م - آخر تحديث: 04:05 م (05: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - 135 حريق بغابات الأمازون منذ بداية 2024

135 حريق في غابات الأمازون منذ بداية 2024

المؤتمرنت -
135 حريق في غابات الأمازون منذ بداية 2024
أعلنت منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" المعنية بحماية البيئة اليوم الأربعاء، أن عشرات الآلاف من الحرائق اجتاحت منطقة الأمازون البرازيلية التي تعادل مساحة إيطاليا تقريبًا.

وأظهرت بيانات صدرت عن معهد أبحاث الفضاء، المسؤول عن المراقبة عبر الأقمار الصناعية أن منطقة الأمازون البرازيلية سجلت أكثر من 135 ألف حريق منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر 2024م.

وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 44 في المائة تقريبًا عن الفترة نفسها من العام الماضي، مع تضرر مساحة قُدّرت بـ 130 ألف كيلومتر مربع من الحرائق.

ويُعد الجفاف الشديد الذي تواجهه المنطقة الأحيائية منذ عام 2023م، ناتجًا عن ظاهرة النينيو الشديدة وتغير المناخ وإزالة الغابات، وهو ما يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ من خلال التأثير المباشر على نظام هطول الأمطار.

وهذا التفاعل بين تغير المناخ الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري والتدهور البيئي يتسبب في إيجاد عوامل لاشتعال النار.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة
رياضة: ريال مدريد يستعيد توازنه في دوري الأبطال
عربي ودولي: بيان جديد لـ"حزب الله".. هذا ما جاء فيه
رياضة: ليفربول بالعلامة الكاملة أوروبياً
فنون ومنوعات: وقف إعدام متهم بعد تدخل أشقائه
أخبار: صنعاء: مستعدون لتوقيع الاتفاق الاقتصادي
مجتمع مدني: الإضاءة أثناء النوم.. خطر على القلب
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
أخبار: استهداف مدمرتين و3 سفن إمداد أمريكية
عربي ودولي: 322 غارة إسرائيلية على سوريا
أخبار: صنعاء.. قرار بنقل عدد من القضاة (الأسماء)
فنون ومنوعات: لهذا السبب.. خمسيني يدخل "جينيس"
عربي ودولي: ضحايا بانهيار مبنى سكني بالقاهرة
أخبار: النواب يدين العدوان الصهيوني على سورية
أخبار: جرائم العدوان على اليمن خلال 10 سنوات
علوم وتقنية: مخاطر ترك الهاتف في الشاحن طوال الليل
علوم وتقنية: التمارين الرياضية تحسن الذاكرة
اقتصاد: الذهب يواصل مكاسبه
عربي ودولي: 37 مليار دولار خسائر مادية في غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و786
أخبار: طقس شديد البرودة وتحذير من الصقيع
محافظات: تفقد مشاريع خدمية بصنعاء
عربي ودولي: روسيا تعلن القضاء على 1530 عسكريا أوكرانيا
رياضة: اليمن يواجه لبنان وبوتان وبروناي
رياضة: التعادل الإيجابي يحسم مباراة اليمن والكويت
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024