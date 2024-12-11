الأربعاء, 11-ديسمبر-2024 الساعة: 04:41 م - آخر تحديث: 04:05 م (05: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، وصول القطاع إلى "مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة" وسط مواصلة إسرائيل سياسة التجويع بشكل ممنهج عبر منع إدخال المساعدات والغذاء

إسرائيل تواصل التجويع الممنهج في غزة

المؤتمرنت -
إسرائيل تواصل التجويع الممنهج في غزة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الوضع الغذائي في القطاع وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة، داعيا المنظمات الأممية والدولية إلى استدراك الواقع الصعب لتجاوز أزمة الغذاء.

وأكد المكتب الإعلامي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن قطاع غزة وصل إلى هذه الحالة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي تدفق الغذاء والمساعدات التموينية والمواد الغذائية بشكل يوازي حجم الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة.

وشدد على أن أزمة الغذاء والنقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية أدت إلى انتشار أزمة الجوع المنضوية تحت سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء في إطار تحقيق جريمة الإبادة الجماعية، وكذلك وجود أزمة الازدحام على أبواب المخابز مما خلق أزمة اكتظاظ ومدافعة أخرى.

وأضح أن هذه الأزمة أدت إلى إغلاق المخابز بما فيها مخابر محافظة خان يونس، وقبلها إغلاق مخابز المحافظة الوسطى، وذلك بعد وفاة العديد من المواطنين بشكل صادم، حيث كانوا ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على الخبز.

وأشار إلى أنه على مدار أكثر من 430 يوما من جريمة الإبادة الجماعية؛ يواصل جيش الاحتلال لإسرائيلي سياسة التجويع بشكل ممنهج ومتعمد ضد أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة، النسبة الكبرى منهم أطفال ونساء، موضحا أن الاحتلال يواصل إغلاق جميع المعابر والمنافذ المؤدية من وإلى قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات والغذاء، مما تسبب بتعميق الأزمة الإنسانية المستفحلة في القطاع.

وحث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا على إدارة هذه المسألة الإنسانية الخطيرة بشكل فوري وسريع، كونه مكتبا لتنسيق الشؤون الإنسانية ولتنسيق العمل الإنساني في قطاع غزة.

كما أكد المكتب الحكومي أهمية الدور الذي من المفترض أن تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأعلن وقوفه إلى جانب الأونروا في دورها الرئيسي في تقديم خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة
رياضة: ريال مدريد يستعيد توازنه في دوري الأبطال
عربي ودولي: بيان جديد لـ"حزب الله".. هذا ما جاء فيه
رياضة: ليفربول بالعلامة الكاملة أوروبياً
فنون ومنوعات: وقف إعدام متهم بعد تدخل أشقائه
أخبار: صنعاء: مستعدون لتوقيع الاتفاق الاقتصادي
مجتمع مدني: الإضاءة أثناء النوم.. خطر على القلب
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
أخبار: استهداف مدمرتين و3 سفن إمداد أمريكية
عربي ودولي: 322 غارة إسرائيلية على سوريا
أخبار: صنعاء.. قرار بنقل عدد من القضاة (الأسماء)
فنون ومنوعات: لهذا السبب.. خمسيني يدخل "جينيس"
عربي ودولي: ضحايا بانهيار مبنى سكني بالقاهرة
أخبار: النواب يدين العدوان الصهيوني على سورية
أخبار: جرائم العدوان على اليمن خلال 10 سنوات
علوم وتقنية: مخاطر ترك الهاتف في الشاحن طوال الليل
علوم وتقنية: التمارين الرياضية تحسن الذاكرة
اقتصاد: الذهب يواصل مكاسبه
عربي ودولي: 37 مليار دولار خسائر مادية في غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و786
أخبار: طقس شديد البرودة وتحذير من الصقيع
محافظات: تفقد مشاريع خدمية بصنعاء
عربي ودولي: روسيا تعلن القضاء على 1530 عسكريا أوكرانيا
رياضة: اليمن يواجه لبنان وبوتان وبروناي
رياضة: التعادل الإيجابي يحسم مباراة اليمن والكويت
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024