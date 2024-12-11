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المؤتمر نت - دعا رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، أحرار محافظة حضرموت إلى استنهاض الطاقات وتوحيد صف القوى الشعبية الحرة الرافضة للإحتلال ومقاومته بمختلف الوسائل وطرده من المحافظة

الرهوي يدعو أبناء حضرموت لطرد الاحتلال

المؤتمرنت -
الرهوي يدعو أبناء حضرموت لطرد الاحتلال
ناقش رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، اليوم، مع محافظ حضرموت، لقمان باراس، مستجدات الأوضاع في المحافظة في ظل استمرار ممارسات المحتل السعودي الإماراتي وتصاعد الصراع بين مرتزقته وأدواته في المحافظة.

و تطرق اللقاء إلى الحالة الخدمية والمعيشية المتردية في المحافظة ومعاناة أبناء حضرموت جراء سياسات الافقار والتجويع ونهب واستغلال ثروات المحافظة من قبل المحتل وأدواته العميلة وسعيه وتحديدا السعودي لتنفيذ خططه القديمة الجديدة في المحافظة خدمة لأطماعه ومصالحه.

وأدان رئيس مجلس الوزراء، الممارسات الإجرامية للمحتل السعودي الإماراتي ومرتزقته واستباحتها للمحافظة ومقدراتها على حساب أبناء المحافظة الذين يعانون الفاقة.. مؤكدا على المسئولية الوطنية الواقعة على أبناء المحافظة في مناهضة الوجود الاحتلالي السافر وانتهاكاته الجسيمة في المحافظة والتصدي لممارسات مرتزقته وعملائه.

ودعا أحرار المحافظة إلى استنهاض الطاقات وتوحيد صف القوى الشعبية الحرة الرافضة للإحتلال ومقاومته بمختلف الوسائل وطرده من المحافظة، مشددا على أن الاحتلال حتما إلى زوال وأن إرادة الشعب في الحرية والاستقلال وقواه الفاعلة، ماضية عاجلا أم آجلا لتطهير الأرض اليمنية من دنس المحتل ومرتزقته ووأد كافة مخططاته ومشاريعه.

ووجه رئيس الوزراء المحافظ باراس بالتواصل مع أبناء المحافظة وقواهم الفاعلة بصورة مستمرة وتلمس أوضاعهم واحتياجاتهم، انطلاقا من مسئولية حكومة التغيير والبناء تجاه جميع أبناء الشعب في عموم المحافظات.








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