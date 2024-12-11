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قيادات المؤتمر تتقدم مشيعي جثمان عضو مجلس الشورى المناضل فضل اليافعي

شيع في العاصمة صنعاء جثمان عضو مجلس الشورى المناضل فضل محسن عبد الله اليافعي.



وتقدم المشيعين نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة والأمين العام غازي أحمد علي محسن وعدد من قيادات المؤتمر.



وأشاد المشيعون بمناقب الفقيد وسجله النضالي بوصفه أحد أبرز قيادات العمل الثوري للجبهة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني، وصناع ثورة الـ14 من أكتوبر وتحقيق الاستقلال.



وأشاروا إلى أن الفقيد قضى جل حياته في خدمة الوطن منذ انخراطه في العمل النقابي أواخر الخمسينيات، وناضل من أجل تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وترسيخ دعائمها.



ونوهوا بما جسده الراحل خلال مسيرة حياته العملية، حيث كان أول محافظ لمحافظة عدن بعد الاستقلال وأول وزير للصناعة والتجارة بعد تحقيق الوحدة، إضافة إلى أنه تولى مسؤولية عدد من الوزارات وكان له دوره الفاعل في مجلس الشورى.

