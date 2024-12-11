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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذ محمد الهيج

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأمين الشرعي الأستاذ/ محمد احمد هادي الهيج ، الذي وافاه الآجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.



ولفت رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد الحافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ/ حسن أحمد هادي الهيج عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأفراد الأسرة وكافة ال الهيج بمديرية الزهرة محافظة الحديدة ، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

