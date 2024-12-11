الأربعاء, 11-ديسمبر-2024 الساعة: 07:45 م - آخر تحديث: 07:19 م (19: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد الهيج

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذ محمد الهيج

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذ محمد الهيج
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأمين الشرعي الأستاذ/ محمد احمد هادي الهيج ، الذي وافاه الآجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.

ولفت رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد الحافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ/ حسن أحمد هادي الهيج عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأفراد الأسرة وكافة ال الهيج بمديرية الزهرة محافظة الحديدة ، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: ماذا تفعل عند ملاحظة أوّل أعراض الإنفلونزا؟
اقتصاد: أسعار الذهب تواصل صعودها
فنون ومنوعات: تحرك برلماني ضد محمد رمضان!
أخبار: الرهوي يدعو أبناء حضرموت لطرد الاحتلال
أخبار: افتتاح معرض فني وبازار الأسر المنتجة
أخبار: إسرائيل تواصل التجويع الممنهج في غزة
أخبار: 135 حريق بغابات الأمازون منذ بداية 2024
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44805
أخبار: لسكان هذه المحافظات: احذروا الصقيع
رياضة: ريال مدريد يستعيد توازنه في دوري الأبطال
عربي ودولي: بيان جديد لـ"حزب الله".. هذا ما جاء فيه
رياضة: ليفربول بالعلامة الكاملة أوروبياً
أخبار: 60 جريحاً يواجهون الموت في "الإندونيسي"
فنون ومنوعات: وقف إعدام متهم بعد تدخل أشقائه
أخبار: صنعاء: مستعدون لتوقيع الاتفاق الاقتصادي
مجتمع مدني: الإضاءة أثناء النوم.. خطر على القلب
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
أخبار: استهداف مدمرتين و3 سفن إمداد أمريكية
عربي ودولي: 322 غارة إسرائيلية على سوريا
أخبار: صنعاء.. قرار بنقل عدد من القضاة (الأسماء)
فنون ومنوعات: لهذا السبب.. خمسيني يدخل "جينيس"
عربي ودولي: ضحايا بانهيار مبنى سكني بالقاهرة
أخبار: النواب يدين العدوان الصهيوني على سورية
أخبار: جرائم العدوان على اليمن خلال 10 سنوات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024