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ما العلاقة بين "فيتامين د" والاكتئاب؟

تشير بعض الأبحاث إلى وجود صلة بين الاكتئاب، وغيره من حالات الصحة العقلية، ونقص فيتامين د، حيث لاحظ الباحثون أن زيادة عوارض الاكتئاب لدى البعض ترتبط بمستويات منخفضة من الفيتامين.



يُعرف "فيتامين د" بفيتامين أشعة الشمس، لأن الجسم ينتجه عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس.



ووفق "هيلث لاين"، وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن العديد من المصابين بالاكتئاب لديهم أيضاً مستويات منخفضة من "فيتامين د" في الدم، ما يشير إلى صلة محتملة.



كما تشير الأبحاث أيضاً إلى وجود ارتباط بين الاكتئاب وانخفاض مستويات "فيتامين د" لدى المصابات باكتئاب ما بعد الولادة.



وقد وجدت دراسة أجريت عام 2020 على 56 مشاركاً يعانون من اكتئاب خفيف إلى متوسط، ​أن مكملات "فيتامين د" كانت مرتبطة بتحسن في شدة الاكتئاب على مدى 8 أسابيع.



عوارض نقص "فيتامين د":

- آلام العظام.

- التعب أو النعاس.

- ضعف وألم في العضلات والمفاصل.



عوارض الاكتئاب:

- مشاعر ساحقة من الحزن واليأس والعجز.

- فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها ذات يوم.

- فقدان الوزن المفرط أو زيادة الوزن.



مصادر الفيتامين:

إلى جانب تعرض الجلد لأشعة الشمس المباشرة، يأتي النظام الغذائي تالياً في مصادر "فيتامين د".



وعلى الرغم من وجود عدد قليل من الأطعمة الغنية بالفيتامين بشكل طبيعي، يمكنك زيادة مدخلات الجسم منه عن طريق تناول أسماك السلمون والماكريل والسردين.



كما يوجد "فيتامين د" في البيض ومنتجات الألبان، والفطر، والأطعمة المدعمة به.