المؤتمرنت -

إجراءات عقابية بحق 19 ضابطاً في صنعاء

أصدر المجلس التأديبي الأعلى للشرطة في اجتماعه الدوري بالعاصمة صنعاء، عدداً من القرارات العقابية بحق 19 ضابطاً وفرداً ثبت ارتكابهم مخالفات قانونية.



وأقر الاجتماع الذي عُقد برئاسة اللواء علي سالم الصيفي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية -رئيس المجلس، الاستغناء عن خدمة 7 ضباط وأفراد، وتوجيه إنذارات لـ9 آخرين، وتأجيل استحقاق للترقية لـ 3 ضباط، وبراءة ضابطين من التهم الموجهة لهم.



واطلع المجلس على عدد من القضايا المرفوعة إليه، وأجل البت فيها إلى الاجتماع القادم.



وفي الاجتماع أكد اللواء الصيفي، حرص قيادة وزارة الداخلية -ممثلة بمعالي الوزير اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي- على تصحيح أي أخطاء تطرأ على أداء منتسبي الوزارة، والعمل على خدمة المواطنين بالشكل المطلوب، وتطوير العمل الأمني لتحقيق كل الأهداف المنشودة.



وشدد الصيفي على سرعة البت في القضايا المحالة إلى المجلس التأديبي وفق اللوائح الداخلية للمجلس ومعالجتها بالطرق القانونية